「台大畢業的」通常都會讓人聯想到醫師、律師等一般認為「人生勝利組」的行業，不過一名網友表示，他的親大哥台大醫學系畢業，但沒考上醫師國考，後來在台北的一處知名豪宅當保全，月薪將近七萬，讓不少人意外。

這名網友在《PTT》表示，長他蠻多歲的親大哥，在他們那一屆是班上第一名，也不意外的考上台大醫學系，不管在當時或現在應該都被認為是人生勝利組中的勝利組，但他在大學期間投入當年的百合花學運，結果醫學系勉強在被退學年限前唸完，而且率取率將近70％的醫師國考沒考過。

原PO 指出，他的大哥後來在台北的一處知名豪宅當保全，月薪快七萬，由於該豪宅對保全的英語有極高的要求，他的大哥英語聽說讀寫都沒問題，所以也樂在其中，現在已年過50。他表示，人生到了一定的年紀與階段，會發現對幸福的標準跟年輕時有很大不同，認為自己活得開心才重要。

還有網友回文表示，當初國中班上第一名的同學現在也在當保全，而他自己班排前十，現在在飲料店工作，感覺跟班排第一的並沒有很大的差距。其他網友則紛紛回應「當保全才是高手」、「沒有富爸爸其實都一樣」、「我國中校排第一，現在無業」。

此外，對於保全薪水及工作內容也引起熱烈討論，不少人說「七萬的保全聽起來就很爽」、「保全上班超閒，還可以操盤股市」、「月薪七萬的保全是人生勝利組好嗎？」、「很多公司的主管級經理都沒有七萬，但壓力跟工作量跟工時都非常驚人」、「重點是過得比很多人爽啊，就是爽了」。