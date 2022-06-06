上市公司應於每會計年度終了6個月內，於公開資訊觀測站申報相關資訊或說明企業資訊揭露現況。證交所為推動企業ESG資訊揭露申報，將擴增公司治理中心之企業永續發展專區，該申報作業系統及查詢畫面已於5月31日上線。

因應國際永續發展趨勢，對環境、社會及治理等ESG資訊需求漸增，證交所參考國際永續相關準則，強化我國上市公司之ESG資訊揭露，初期揭露項目包括溫室氣體排放、能源管理、水資源管理、廢棄物管理、人力發展、董事會及投資人溝通等七大議題共29項指標。

配合2050全球淨零碳排目標，鼓勵我國企業減碳，金管會於2022年3月3日正式啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，依資本額及特定產業類別，於2023～2027年分四階段輔導上市櫃公司揭露溫室氣體盤查資訊。

另為利於大眾整合資本市場企業永續發展相關資訊，公司治理中心網站擴大建置「企業永續發展」專區，涵蓋ESG相關法規彙整、永續報告書整合查詢以及ESG相關指數與商品整合資訊等。