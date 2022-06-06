台北知名餐廳「肥前屋」的日籍町田世文提告，指控安泰銀行人員未經他授權，使用他印鑑買賣基金，害他虧損，他要求銀行及人員連帶賠償5097多萬元；年4月台灣高等法院維持一審判決，認定無法證明銀行人員代其投資理財有疏失，駁回請求。可上訴。

町田世文提告指出，他是日本人僅略通台語，因開設「肥前屋」餐廳，固定於每星期二上午在安泰銀行結算相關貨款等匯款手續，但銀行人員向他表示可協助填寫、用印之匯款作業，他於是多次將基金印鑑章等，交由銀行人員辦理。

町田世文說，2014年到2016年銀行人員未經他同意或授權，申購、贖回基金，致他受有投資標的未實現損益（即尚未辦理贖回）新臺幣4100萬元、已實現損益（已辦理贖回）455萬多元，共計5097萬7461元的損害。

他說，銀行管理有重大過失，不法侵害他財產權，須與銀行人員連帶賠償他5097萬多元等。

一審台北地方法院及二審高院佐以相關證據，認為投資理財依個人判斷或市場情形之變化而隨時調整修正，並非違常，短時間內為密集申購或贖回不能就此認定異常交易，因銀行辦理相關交易並無異常，駁回他的請求。