曾參加綜藝《乘風破浪的姐姐》的女星金莎上(5)月27日確診，成為大陸至今所傳出首例的藝人染疫案例；金莎曾在微博和王心凌隔空合唱《愛你》，沒想到卻突傳確診，所幸經住院治療10天後平安痊癒；而金莎本人也已於昨(5日)更新微博，曬出甜笑美照向所有人報平安。

上(5)月27日微博上傳出一張疑似是女星金莎的朋友圈截圖，照片中看似是醫院視角，隱約能看見病床，圖文中寫道：「從來沒有想過自己也會確診新冠，今天在隔離酒店被120轉運到醫院，心中百感交集，第一時間告訴了爸媽，讓他們擔心了，真是對不起，我會積極配合治療！」，消息傳出，成為大陸首例的藝人染疫案例。

金莎確診染疫經住院治療10天後平安痊癒，曬出甜笑美照向所有人報平安。（圖／取自金莎微博）

經過10天的住院調養，金莎昨(5日)於傍晚發布微博表示：「和大家分享一個好消息，今天是我新冠治癒出院的日子！這段時間感謝醫護人員的悉心照料，也謝謝大家對我的關心和鼓勵，因為你們，治癒的日子也不那麽漫長難熬了。出院後我還要居家隔離七天，還會繼續跟大家分享我的隔離生活哦」，文末還附上一張露出甜美笑容的自拍照，向大家報平安。

金莎從5月27日確診染疫入院治療10天後出院，住院期間不忘分享治癒日記。（圖／取自金莎微博）

網友紛紛對她表示祝賀：「恭喜莎莎康復出院！以後一定要注意健康注意身體！好好保護自己」、「配合治療，新冠也沒那麽可怕，希望社會能正常對待新冠治癒者，之前小妖怪那種工作都被歧視沒了的事情不要再有了」、「繼續養好身體」、「哇，終於可以出院了，值得祝賀！感謝醫護人員的照顧！出院在家好好調理恢復健康哦」；此外，更有粉絲為了慶祝金莎康復出院大放送：「明天店鋪人家來買衣服，我通通打對折，掛個標語慶祝我莎出院抗疫成功！」，獲得網民們拍手叫好，金莎本人也以貼圖回覆致意。