百貨通路市占第一的家電通路商集雅社（2937）6日公布5月營收3.13億元，年增22.41％；主要受惠新店開幕業績挹注，加上線上同步齊發，營收不受疫情增溫影響；累計前五月營收達14.94億元，較去年同期成長23.90％。

集雅社目前全台共計64家門市，預計7月還將有新門市陸續開幕，持續往年度目標70家門市邁進。

集雅社表示，近年來跨入電商市場有成，尤其小家電類產品在網購通路持續成長，像是今年618電商促銷檔期，亦有氣炸鍋、吸塵器等熱門且具價格競爭力商品，在蝦皮上推出單筆滿萬折千，最高折三千優惠，加上全館促銷最低68 折，有望在上半年再衝一波買氣。

集雅社營一部部長徐紹翔指出，台電6月1日正式啟動夏日用電，也迎來空調產品的每年夏季熱賣季節，尤其不少人居家隔離，對於空調的需求更多元，促使空調產品銷售量穩步攀升；包括韓系空調因為搭載IoT智慧空調，詢問度大增；除了空調、冰箱、洗衣機等大型家電外，以銷售音響起家的集雅社，6月還有一年一度愛樂祭，配合促銷選購指定家庭劇院及組合音響77折起，一連串促銷活動，有望帶動營收持續加溫。