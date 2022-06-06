高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）6日公布自結5月合併營收1.77億元，月增2.37％、年減15.14％，累計今年前五月合併營收10.7億元，年增2.92％。因旗下嘉興和新廠，配合當地政府為期十天防疫封控，5月營收仍受影響，但已較上月增加，隨著各地解封、運輸物流恢復正常，5月下旬已加緊出貨，遞延的出貨，將在6月營收顯現。

和勤5月份兩大業務的營收，分別為汽車零件1.17億元，佔比66.10％；硬碟機構件（VCM Plate）0.51億元，佔比28.73％。由於配合當地政府封控，雖然已提前備貨生產，但解封後才可正常出貨，6月已完全正常，原本排定的重卡零件等新品量產時程未變，美系電動車大廠增量也按規劃進行，遞延出貨，加上正常排程出貨，6月營收將回復成長，下半年進入傳統旺季，營收逐月走高可期。

大陸工信部將啟動新一輪新能源汽車下鄉活動，預期公司將可受惠。和勤除供應美系電動車大廠高壓開關平台件、門鎖及煞車系統零件外，也供應各大合資品牌與新創品牌新能源車座椅、門鎖零件，今年還將量產電子煞車系統零件，並持續開發模組化電驅零件、電池相關配套件等，新能源車零件比重穩定成長。

和勤今年營運成長動能，除開發新能源車零件等高附加價值產品外，與主要客戶深化合作關係，也是重要成長動力。和勤表示，4、5月經歷了各大城市的封控管理，和勤始終能維持供貨穩定，客戶滿意度更上層樓，因此，公司可爭取到許多額外的開發件，為未來3年內的營運成長，增添更大動力。