華新為償還銀行貸款，去年底董事會通過辦理3億股現金增資案，3月11日獲金管會核准申報生效，囿於股東會停止過戶而延後辦理，今（6）日宣布，將提撥一成，3萬張，以公開申購方式對外公開承銷，6月27日為現金增資認股基準日，7月4日至8月3日為繳款期間。

華新5月24日董事會決議，將持股72.59％的美國太陽能子公司Borrego Solar Systems公司分拆，其中案場開發部門賣給美國能源投資公司ECP，總交易金額5.67億美元，華新依據持股比例，可認列稅前處分利益2.88億美元、稅後處分利益2.30億美元。

華新去年12月董事會決議，今年辦理3億股現金增資案，用以償還銀行借款，此現增案已獲金管會核准，但卡在股東會停止過戶日，華新申請展延至9月9日完成現金增資募集。華新預計第三季完成現金增資，股本將增加近一成，加上新台幣兌美元匯率走勢難估，華新預估，完成現金增資後，這項處分案，對EPS貢獻1元以上。