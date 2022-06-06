人民幣兌美元在岸價（CNY）6日收盤升值293個基本點，升破6.65元，高見6.6419元。人民幣兌美元在岸價收報6.6457元，較上一交易日下午4時30分收報6.675元，升293個基本點，較上日深夜11時30分最後成交價6.66元，升值143個基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）6日一度升破6.65元，高見6.6424元，截至6日下午4時39分，離岸價報6.6504元，在岸價報6.6473元。

人民幣兌美元中間價6日報6.6691元，升值404個基本點，中止連續兩個交易日貶值。上一交易日中間價報6.7095元，上一交易日官方收盤價6.675元，上日夜盤收報6.66元。

外匯交易員指出，大陸經濟復甦預期有助於人民幣持穩。在美國通膨出現回落節奏前，估計美元很難持續調整，人民幣的反彈空間也將受限。另外，大陸經歷疫情嚴重衝擊後，人民幣偏高估的狀況是否得到有效釋放，也還要觀察，短期內人民幣可能延續寬幅上落。