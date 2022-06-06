我國入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法，不管是從國外入境或從離島入境，酒品每人每次免稅額度僅限1公升（不限瓶數）以下，菸品為每人每次捲菸200支（1條）、雪茄25支、菸絲1磅等三擇一適用。

然而，購買離島或海外菸酒品帶入台灣，除了免稅額度以外，也有攜帶限制，每人最多可帶捲菸5條（1條免稅、4條要課稅）、雪茄125支（25支免稅、100支要課稅）、菸絲5磅（1磅免稅、4磅要課稅），還有酒類5公升（1公升免稅、4公升要課稅，但中國大陸酒品僅限進口1公升）等入境，超過免稅額度部分要向海關櫃台申報補課菸稅，若超過入境限制，必須附上菸酒進口業許可執照影本才能輸入。

若攜帶超量菸酒品入境未申報，超量捲菸每條處罰1千元、菸絲每磅罰3千元、雪茄每25支罰4千元（葉捲）或500元（非葉捲）；而超量酒品則為酒精濃度超過10％以上每公升罰2千元，但濃度低於10％者每公升罰500元。