南投仁愛投89線力行產業道路昨（5）日再傳崩塌，由於山區路況險惡幾乎逢雨必坍，讓台中知名景點福壽山農場在臉書發文示警，呼籲遊客不要走「全台最爛道路」，更點出用Google地圖導航的車主可能會因沒網路訊號而迷航，建議導航時增加中途點才能一路順行抵達。

福壽山農場臉書小編5日發文提醒，遊客從中部使用導航來福壽山農場，如果導航的規劃路徑是走「力行產業道路」或「投89線」的話，請重新設定規劃走合歡山，增加「武嶺」到導航路程中途目的地，「力行產業道路(投89線)可是有台灣最爛道路之稱，如果導航說要您走這條，千萬千萬母湯呀！」

小編也解釋，如果是用Google導航因為需要網路，但進到力行後，有些地方是沒有訊號的，導航就會失效，容易導致迷航的可能，因此不只上山別走，連回山下也是不要走力行。

貼文引起萬人按讚共鳴，更有網友分享經驗談，「曾經導航走過，開了三分之一 的路程，老人家受不了路太爛了，當下調頭走大馬路爽快多了」、「十年前走過一次，老婆至今一聊到還在罵」、「開到差點哭出來又懷疑人生的道路，絕對絕對不會再走一次了」。