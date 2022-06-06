資誠企業管理顧問團隊調查顯示，有75％台企有意推動數位轉型。資誠PwC創新諮詢公司董事長盧志浩盧志浩表示，為引領中小微型企業善用數位科技，將持續與政府及標竿企業合作，提供數位轉型服務，推動企業數位創新應用普及。

為協助企業成功轉型，由經濟部中小企業處主辦，資誠企業管理顧問股份有限公司、財團法人資訊工業策進會、中華民國資訊軟體協會共同執行的「產業雲集，解密轉型」線上產業論壇於日前舉辦三場論壇主題以服務業、製造業、農業為主軸，吸引逾七百位人次線上參與，論壇邀請標竿企業進行專題分享，同時由計畫專案辦公室說明政府數位轉型相關資源，最後進行產業的經驗交流，協助企業一同洞察新契機，攜手共創數位轉型新時代。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，在這三場數位轉型論壇中，75％以上的與會者表示有高度意願導入數位轉型。而根據PwC Taiwan發布《2021台灣中小企業轉型現況及需求調查》，35％的台灣企業表示，因有感經歷疫情危機，更加速數位轉型的決心，將在未來三年大幅增加對「數位轉型」的投資。

萊爾富處長葉育堅分享在面對疫情的衝擊時，透過會員線上線下交易數據的集結，分析出消費者輪廓，並推測喜好，能精準投放商品廣告，提升行銷效率帶動商機。明昌國際工業股份有限公司總經理陳琮仁表示，供應鏈現今受疫情危機和美中貿易戰等情勢發展而有所改變，因此企業需透過數位轉型，如製造自動化、智慧營運、數位行銷等方式來因應。

經濟部中小企業處組長黃雅萍在論壇中表示，透過數位工具導入，更能提升企業的決策能力、工作流程等，在變異環境中找出新定位，已經有許多企業投入轉型的行列。因此，本論壇邀請業界投入數位轉型卓有成效的標竿企業，包括Teascovery發現茶創辦人陳翊榮、穎明工業股份有限公司副總經理鄭尹峻、一夫水產生技有限公司執行長陳柔吟及華剛茶業有限公司執行長杜蒼林等；期望藉由本次活動提升中小企業數位轉型動能，並推廣台灣雲市集補助方案、數位工具應用，協助中小企業有效推動數位轉型，掌握市場新商機。

經濟部中小企業處為協助企業數位轉型，提升競爭力，2021年7月1日推出「台灣雲市集」，以全線上申請方式及數位點數補助機制，鼓勵中小微型企業採購合適之雲端解決方案，半年內超過2萬3,000家企業申請。2022年台灣雲市集2.0於5月12日開跑，補助對象擴大至稅籍登記之營利事業，將嘉惠更多小微型企業，除提供多元、簡便的申請方式外，更擴大補助項目，如開店平台、客戶關係管理、雲端收銀等近400項雲端服務方案。