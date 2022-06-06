國防部與中科院軍演頻繁，影響漁民生計，立委廖國棟6日邀集各相關單位進行座談。（莊哲權攝）

中科院與軍方在東南部海域密集演習，今年1月到5月實彈射擊多達147天，台東漁民無法出海捕魚，影響生計；立委廖國棟今天邀集國防部、縣府、漁會等相關單位座談，漁民要求演習應避開魚汛期，國防部表示，會將軍演移至6月底到7月進行，中科院則回應，將建立溝通平台並縮短管制的範圍及時間。

「1個月打15天，怎麼生活啊！」，台東區漁會理事長陳坤昌說，火砲射擊從中科院設立時就有了，中科院從來沒跟漁民溝通過，1年射擊100多天，4到6月是漁汛期最好的時候，卻是頻繁射擊，半個月不能出海作業，沒賺錢還要付外籍漁工1個月10多萬元薪水，損失非常大。

他說，漁民也都知道有強盛的國防，百姓才有安全感，所以並非不理性的陳情，但是「越陳情，打得越厲害」，實在沒辦法生活。

新港區漁會理事長李榮隆表示，日前在演習前至少有20多艘漁船在該海域作業，日生產量粗估200萬元以上，對漁民損失非常大，國防部演習時應先與各區漁會溝通，若未妥善處理，漁民不排除北上抗議。

對於漁民的心聲，國防部次長魏兆麟表示，明年度實彈射擊會訂在6月底到7月；但是漁民仍希望射擊演練延到7月以後；另，7、8月是綠島觀光旺季，議員李數奼要求也要顧及客輪航行。

而中科院副主任吳典黻指出，武器研發無法訂出明確測試時間，不過未來會跟漁會建立通報平台，並縮短管制時間及範圍，以大幅降低漁民出海的不確定性。

至於敦親睦鄰的補貼經費問題，廖國棟要求國防部盡速邀集縣府、區漁會討論，讓相關經費確實用在漁民身上，嘉惠漁民。