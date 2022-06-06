消費性電子市況冷，儘管富采（3714）mini LED訂單穩健，但是傳統藍光LED仍占營收大宗，在需求衰退、大陸多地封城雙重襲擊之下，富采5月營收年、月雙減，以25.57億元下探富采成軍以來第四低之月營收紀錄，本季營運承壓。

根據富采6日盤後的營收公告，該公司5月營收達25.57億元，月減13.41％、年減19.35％，年增率今年以來首度由成長轉為衰退，5月營收為今年以來首度年、月雙減，累計富采今年前五月營收達140.55億元，年增8.4％。

富采董事長李秉傑在股東會上，已預告第二季表現不如預期，封城對5月、6月影響很大，但法人還沒有出手下修富采第二季獲利預估數，現階段仍維持全年每股盈餘達4元以上的估值，然而富采第一季本業每股盈餘僅0.86元，第二季營收若要達成富采法說會上公布的財測，6月營收需回升至30億元以上，以目前市況，法人認為可能性不高，富采將面臨法人圈下調獲利的壓力。