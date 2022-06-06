國民黨立委賴士葆。（資料照片）

衛福部長陳時中日前指出，確診過世者只規定24小時內通報，沒說要火化一事，陳時中5日前往中正紀念堂兒童疫苗接種站視察，在接受訪問時再度強調，法律的規定，第五類傳染病，肺炎的話24小時內通報，盡速火化，如果要深埋要報地方主管機關允許。

陳時中說，規定是這樣，大家在遵循上，以前很快就火化等等，可以請民政單位把相關需求提出來，我們再把相關指引定更清楚一點，大家在辦起事來，地方業者辦事情更順暢，更能撫慰家屬的心情。

國民黨立委賴士葆今（6）日在臉書痛批，這簡直是沒血沒淚的酷吏，冷血政策違背人性，大家只想問一句，「為什麼不早說」，「為什麼兩年多說不清楚？」

賴士葆表示，兩年多以來，指揮中心要求盡速火化，然而副指揮官陳宗彥在去年六月初就說：「地方殯葬機關實務上還是24小時火化⋯」現在讓殯葬業者背黑鍋，殯葬業者是民間單位，何德何能有這麼大的權力做這麼大的決策？

賴士葆痛陳，明知確診死亡24小時內火化的政策行之有年，殘忍的政策帶給家屬難以弭補的痛，至今陳宗彥仍然神隱，所有蔡政府官員無人就此事擔負政治責任？逝者已矣，不能重新來過。然而說要謙卑謙卑再謙卑的政府對3千多個家屬說聲道個歉有這麼困難嗎？

賴士葆直言，這個冷血政策違背人性，違背對摯愛親人送終的善良風俗，政府即使道歉也不能減少家屬對逝世親人的愧疚與傷痛。他痛批，蘇貞昌、陳時中、陳宗彥等高官至今仍擺出酷吏臉孔，真的吃人民夠夠，沒血沒淚的強硬顢頇態度，情何以堪。