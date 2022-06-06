女王展現的種種行為，顯示她努力不讓眼淚潰堤，感性地暗示歷史權位即將轉移。

英國自2日一連展開為期四日的女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）登基70週年慶祝活動，昨(5)邁入最後一天，「黃金馬車」（Gold State Coach）所領頭的遊行隊伍場面盛大。閉幕式最大亮點，莫過於高齡96歲的女王罕見露面，在白金漢宮露臺上接受人民歡呼。對此，肢體語言專家詹姆士(Judi James)評論，女王展現的種種行為，顯示她努力不讓眼淚潰堤，感性地暗示歷史權位即將轉移。

英國女王「白金禧」盛會（Platinum Jubilee）昨(5)在本人驚喜現身白金漢宮露台拉下帷幕，只見女王一襲綠色套裝，胸口別著1858年維多利亞女王的蝴蝶結胸針，與查爾斯王儲（Prince Charles）、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡蜜拉（Camilla）、威廉王子(Prince William)與妻子凱特（Kate）一家五口王室成員接受人民歡呼。

英國女王「白金禧」盛會（Platinum Jubilee）昨(5)在本人驚喜現身白金漢宮露台拉下帷幕。(圖/美聯社)

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，肢體語言專家詹姆士(Judi James)談到女王罕見現身，短短3分鐘的過程，只見她瞇著、抿著下唇的舉動，意味著用「意志力」壓抑幾近潰堤的情緒，更強調「女王努力不讓眼淚征服自己」，避免在公眾場合崩潰。

英國女王親自見證了歷史上最悠久的權位，面露微笑向底下人民致意，紀念在位70年之際，她也感性發表演說，表示「這是我第一次，雖然沒有出席每一場活動，但我的心與你們同在。我始終帶著謙卑的心深受感動，繼續盡一切力量為人民服務。」