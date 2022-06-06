英國自2日一連展開為期四日的女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）登基70週年慶祝活動，昨(5)邁入最後一天，「黃金馬車」（Gold State Coach）所領頭的遊行隊伍場面盛大。閉幕式最大亮點，莫過於高齡96歲的女王罕見露面，在白金漢宮露臺上接受人民歡呼。對此，肢體語言專家詹姆士(Judi James)評論，女王展現的種種行為，顯示她努力不讓眼淚潰堤，感性地暗示歷史權位即將轉移。
英國女王「白金禧」盛會（Platinum Jubilee）昨(5)在本人驚喜現身白金漢宮露台拉下帷幕，只見女王一襲綠色套裝，胸口別著1858年維多利亞女王的蝴蝶結胸針，與查爾斯王儲（Prince Charles）、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡蜜拉（Camilla）、威廉王子(Prince William)與妻子凱特（Kate）一家五口王室成員接受人民歡呼。
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，肢體語言專家詹姆士(Judi James)談到女王罕見現身，短短3分鐘的過程，只見她瞇著、抿著下唇的舉動，意味著用「意志力」壓抑幾近潰堤的情緒，更強調「女王努力不讓眼淚征服自己」，避免在公眾場合崩潰。
英國女王親自見證了歷史上最悠久的權位，面露微笑向底下人民致意，紀念在位70年之際，她也感性發表演說，表示「這是我第一次，雖然沒有出席每一場活動，但我的心與你們同在。我始終帶著謙卑的心深受感動，繼續盡一切力量為人民服務。」
文章來源：Queen 'struggled to not be overcome by tears' and used 'all her will power' to avoid breaking down in public for the first time in her life as she greeted thousands of admirers on Buckingham Palace balcony, body language expert says
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