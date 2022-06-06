比利時國際木琴大賽首獎得主、朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺跨刀擔任編劇，編創作品《擊樂星球》，是豆莢寶寶音樂會的系列作，以打擊樂說故事，打造一個擊樂騎士與精靈居住的打擊樂星球，裡面運用了小鼓三重奏、鐵琴二重奏與鍵盤四重奏等不同組合，和親子觀眾分享打擊樂的樂趣。

高瀚諺的擊樂劇場經驗豐富，曾是擊樂劇場《泥巴》中擔任男主角之一的小泥巴，或是從家庭故事發展的音樂會《一起來吃飯》，都有所發揮。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，給兒童聽的音樂會，「要貫徹不變的初衷，最好的方式就是不斷地改變。在製作內容上的不斷創新、與時俱進，提供孩子最好的體驗，以打擊樂為媒介，引領更多人去親近音樂藝術。」

這次在作品裡，高瀚諺活用他過去參與「豆莢寶寶音樂會」的經驗，以觀眾及演出者的角度出發編劇與作曲，採用肢體語言與日常器具等生活中隨處可見的物品，讓觀眾們輕鬆理解節奏、旋律、和聲、音色與速度等音樂元素。

《擊樂星球》將從8月6日起至10月30日，一路全台巡演，包括台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南與高雄等地。