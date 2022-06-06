美國國務院網站日前在它的美台關係事實清單裡面刪除了「不支持台獨」的表述，但是在5月28日這個事實清單又重新放回了該表述。陸外交部發言人趙立堅今天（6日）在例行記者會上，重申中美三個聯合公報規定，呼籲美方停止借涉台問題搞政治操弄。

趙立堅表示，中方注意到美國國務院網站再次更新美台關係事實清單，重新放回了「不支持台獨」的表述。

「事實不容否認，歷史不可篡改，是非不能歪曲。」趙立堅重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，也是美方在中美三個聯合公報中做出的鄭重承諾。

趙立堅呼籲，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上向中方做出的政治承諾，將拜登總統有關美國「不支持台獨」的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，「以台制華」，否則將對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。