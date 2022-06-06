每個成功的人背後，都有支撐他的人，對於馬偕博士而言，那個人便是他的妻子張聰明。台北市立國樂團推出國樂台語歌劇《蔥仔開花》，描述台灣堅強女性的故事。

導演曾慧誠表示，張聰明本身很有故事性，也是能啟發人心的偉大角色，「她既有台灣傳統女性的堅韌、承擔、賢慧持家的部分，卻又兼具過往認知男性才具有的獨立、開拓、有主見的特質，在那個年代真的很了不起。」

曾慧誠表示，國樂音色和聲響和西方歌劇很不一樣，「加上美聲的唱腔，與台語唱詞音韻的融合，會形成特別的腔調之美，值得觀眾細細品味。」

編劇梁越玲除了是歌仔戲演員，同時也是劇作家，有深厚的閩南語文學基底能串接台詞和歌詞，然而，西方歌劇元素要如何和台語結合？作曲家李哲藝表示，「這是齣和台灣人民情感相連的戲，為了讓觀眾更能直接地進入情境中，我曲子特別依照歌詞的台語韻腳去寫，期望讓觀眾不看字幕也能聽得懂。」

張聰明出生於1860年，原名張蔥仔，小時候是飽受欺負的童養媳，卻總在人生關鍵時刻，為自己做出選擇；她堅持不纏足，只為跑得更遠，同時為自己爭取到教會學習認字，不畏流言大膽嫁給外國人馬偕，並跟著他走遍臺灣，甚至邁向國際，成為第一位踏上環球之旅的台灣女子，也在加拿大以英文進行演講。回台後，張聰明陪伴馬偕到處宣教、行醫、辦學。

台灣基督長老教會淡水教會鄭浚豪牧師表示，「張聰明婚後努力學習，不斷自我成長，是馬偕牧師當年創立的牛津學堂中，唯一一位女性教師。特別是之後促成女子學堂、婦學堂的設立，是台灣朝向性別平等的重要里程碑。正因為她，今年也恰為基督長老教會紀念婦女事工百週年。」

演出將於7月8、10日在台北表演藝術中心大劇院，11月4、6日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。