不少確診者擔心康復後會出現後遺症，一名男網友表示，確診至今快一個月，卻出現疑似腦霧的現象，經常忘了要去哪裡，甚至忘記自己正做什麼事情，嚇得他不敢在煮東西時離開瓦斯爐，以免發生意外。

原PO今（6日）在爆料公社APP「匿名公社」以「確診後會突然腦霧」為題發文，他表示，確診至今快一個月，沒想到卻出現滿嚴重的後遺症。他指出，自己有疑似腦霧的現象，不僅常常忘了要去哪裡、站在面前的人是誰，甚至會忘記自己正在煮東西。

原PO感嘆，雖然突然腦霧的情況不會持續很久，通常一下子就好轉了，但每天都會經歷類似事情，讓他不禁感到害怕，「現在煮東西不敢離開瓦斯爐，乾脆什麼都用電鍋煮」，提醒大家好好保護自己，不要輕忽確診後可能出現的任何後遺症。

根據世界衛生組織（WHO）定義，長新冠（Long COVID）是指曾經或可能確診新冠病毒者在3 個月後，仍有無法以其他診斷解釋，且持續至少2個月的症狀，常見症狀包括呼吸困難、咳嗽、疲勞、睡眠障礙和腦霧等。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏指出，腦霧會導致認知功能減退，使患者出現記憶力、注意力及理解力下降等症狀，不過多休息、適當運動，並搭配地中海飲食，如食用大量蔬菜、豆類、水果、堅果、橄欖油、全穀類、適量魚類等，可預防或緩解腦霧等長新冠後遺症。