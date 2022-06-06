警政署統計至6月5日24日止，全國受理違反《跟蹤騷擾防制法》案件共有54案。（警政署提供）

《跟蹤騷擾防制法》6月1日已施行上路，警政署統計至6月5日24日止，全國受理54案中，屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件就有33件，一般適用跟騷法案件計有21件，總共開立書面告誡16案，聲請保護令18案，建請聲押獲准計有1案。警署表示，員警事先實作演練，提前操兵，員警均能熟悉操作程序，系統操作順暢。

宜蘭一名男子要求與前妻復合，狂叩240多通手機電話騷擾，恐嚇前妻「抓不到你誓不為人」，甚至到住處盯哨，屢勸不聽遭警方以現行犯逮捕，經報請地檢署指揮蒐集犯罪事證，向地方法院聲請羈押獲准。另外，其他縣市則有前夫侵入前妻住宅裝設密錄設備，員警偵辦並開立書面告誡，以及恐怖情人侵入住所告白，員警開立書面告誡並移送法辦，並對被害人住所加強防護。

警政署統計，施行後全國處理理54件跟蹤騷擾案中，計有112個違法態樣，其中以通訊騷擾為大宗，計有32次，尾隨接近居次，計有22次。

警政署呼籲，台語俗諺的追女孩十撇步「一錢二緣，三水四少年，五喙六膽，七皮八綿爛，九跪十姑成……等等。」都可能有違反跟騷法之嫌；愛她（他），就是讓她（他）有所選擇，尊重她（他）的意願，也是保護自己不會誤觸法網，更不會造成彼此或家人的遺憾。