2019年第5屆世界盃少棒錦標賽，中華隊勇奪冠軍金盃，在全台引爆少棒熱潮，2021年第6屆WBSC U-12世界盃少棒錦標賽原訂去年舉辦，可惜因為新冠肺炎疫情阻撓延期，確定今年7月29日到8月7日在台南市亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場進行，地主台灣與美國、多明尼加、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、義大利、捷克、南非、關島、日本及韓國角逐冠軍。

本屆賽事中華隊由2022年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍隊台中市代表隊總教練賴朝榮的教練團領軍，遴選賽事菁英小將組成中華隊，大會賽程7月29日到8月2日為分組預賽，中華隊與墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非及巴拿馬同組，7月29日首戰義大力，大會8月3日休兵一天，8月4日到6日進行超級循環賽，8月7日則是冠軍戰和季軍戰。

棒球協會理事長辜仲諒表示，因為新冠肺炎疫情，比賽一直延期對大家都很煎熬，而世界盃少棒賽一屆比一屆精彩，中華隊小將們也很爭氣地留下過冠軍，祝福這次也能再把冠軍留在寶島，為了慰勞辛苦的球隊，他也會請小將們吃牛排、冰淇淋。

比賽主辦地台南市副市長戴謙則說，台南市體育局7月1日就要正式成立，對於當地體育發展是新的佈局和方向，籌備賽事過程中，也因為新冠疫情要有完善的防疫措施而苦惱，如今確定舉辦也讓大家放下心中一顆大石頭，屆時歡迎大家到台南看球，為小將們加油。

為了彰顯世界盃少棒比賽的熱情、歡樂、友誼與競爭等多重元素，WBSC總會也邀請專門收集歡笑聲的藍色外星生物「Dorky」擔任官方宣傳大使，Dorky也會巡迴台灣各地知名景點，一面散播歡樂、一面宣傳世界盃少棒賽事。