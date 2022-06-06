王品集團旗下約會餐廳首選「慕尼新香榭鐵板燒」，搶進台北區的大直餐飲一級戰區並插旗「虹光LIVE」2樓，慶大直新店開幕，即日起至6月30日止憑官網畫面：https://reurl.cc/g2xmEp消費兩客套餐，即享主廚款待價值1,200元波士頓龍蝦乙隻。

另外，6月8日起，全台夏慕尼推出夏日品味外帶新菜16道，其中「明星輕食組合」價格188元至198元，以高蛋白質、原型食物為主，有松露起司雞排溫沙拉/華爾道夫鮮蝦沙拉/嫩煎牛排沙拉三選一，再搭配一份帕瑪森起司麵包、法式玉米濃湯。「主廚推薦餐盒」價格230元～280元，包含一份主餐有松露雞排/醬燒松阪豬/香煎牛排三選一，再附上櫻花蝦炒飯、法式玉米濃湯，享受輕奢美味的單人食尚。在家享受獨處不被打擾的戀人們，輕省價990元的「浪漫雙人套餐」有松露香煎菲力、醬燒松阪豬、櫻花蝦炒飯、和牛野菇炒飯、帕瑪森起司麵包、松露蕈菇沙拉、華爾道夫鮮蝦沙拉、法式玉米濃湯、經典洋蔥湯共九道菜式。

看好美麗華商圈交通便利、客群消費潛力等優勢，王品集團旗下經營超過二十年的夏慕尼，選擇台北大直最新綠建築「虹光LIVE」2樓展新店；占地150坪、店內鐵板客席約88位，斥資超過2,000萬，挑高天花設計、嵌入大型燈飾，讓用餐客人並肩感受，大片落地窗前摩天輪、劍南山美景，加上主廚零距離料理，體驗一場日夜皆浪漫的鐵板饗宴。王品表示，集團發展原則不變、持續採取「汰弱留強」策略，除加速發展剛需平價、黏著度高的火鍋與燒肉品牌外，高單價、高體驗性的品類也是重點；接下來也會再推出新品牌、豐富消費者多元的體驗。

夏慕尼大直店開幕期間推出限定和牛夢幻套餐，和牛分布完美的油花，經鐵板高溫呈現外酥內嫩，在口中迸發多汁醇厚的脂味，搭配海鮮前主餐：生食級北海道干貝、野生花蝦、嫩煎石斑，輕鬆擁有極致海陸盛宴！