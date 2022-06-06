熱到破表！台東地區今天艷陽高照，太麻里地區也吹起悶熱的焚風，台東市區高溫飆到39.1度，創下今年新高，民眾直呼熱到厭世，果農擔心高溫造成釋迦授粉不成功，縱谷區部分稻穀則有被燒焦情形；台東氣象站表示，明天的高溫情形可望趨緩。

台東氣象站主任黃嘉美表示，今天早上8點50分太麻里地區氣溫就達到36度，相對溼度40％以下，台東縣太麻里和大武地區上半天都吹起悶熱的焚風，11時許至飆高到39度，創下今年入夏以來最高溫，但是中午12點33分，台東市迎頭趕上，來到39.1度，縱谷地區關山鎮在下午2點30分也有38度高溫。

黃嘉美指出，造成高溫的原因是西南風強、範圍又廣，越過中央山脈沉降氣流就會形成焚風，不過根據西半部梅雨情形，台東7日可能仍有36度，但是高溫情形會較趨緩。

氣溫飆高，太麻里鄉農民表示，部分釋迦的花蕊可能會授粉不成功，不過受損情形還好，而農民也都很耐熱，沒有身體不適情形；另，縱谷區的水稻正值結穗期，部分稻穀被燒焦情形，農民加強灌水，以防止災情擴大。

這兩天台東的溫度都飆破38度以上，民眾大呼受不了，躲在冷氣房裡又怕電費爆漲，有鄉民笑說，本來皮膚很白，曬兩天就變黑，出門都頭套、帽子、手套、口罩全副武裝，一坐上燒燙的機車座墊，有如燒烤屁股。

賣烤玉米的「夯環妹」說，戶外30幾度高溫，火爐則是幾百度，熱到頭痛，以為是確診，趕緊做快篩，結果雖沒確診卻是中暑，只好延後營業時間。

不過還是有不少遊客到海岸線拍「台東藍」美景，有人說真的好熱，也有人說熱風是乾淨的，其實還可以接受；熱到破表的天氣，池上鄉的大水牛則索性泡在泥灘裡消暑，清涼一夏！