台大個人申請昨日放榜，明德高中今年有2人錄取台大，消息傳回校園，師生們相當開心。（張妍溱攝）

台大個人申請今天放榜，台中一中統計今年攻下86席，其中8人上醫科，中女中共69人、2人上醫科；尤其中一中吳語堂、李宜倫2人分別錄取台大醫學系及電機系，2人文武雙全，吳語堂「英文通」是2022年台灣國際地理奧林匹亞國手；吳宜倫是籃球校隊，為科展及數理競賽常勝軍，明德高中有2人上台大，表現亮眼。

考上台大醫學系的中一中學生吳語堂說，他出生醫生世家，課餘常擔任醫院志工，尤其新冠肺炎期間，看見醫護辛苦忙碌於社會防疫工作，更了解醫療對社會的重要性，希望未來能成為一位好醫生；因從小喜歡英文，曾在課堂上用全英文介紹電影內容，讓同學大開眼界。

錄取台大電機系的李宜倫，喜歡研究各種機器組件，常幫從事水電工作的外公組裝電扇、冷氣機，他參加校內籃球校隊，利用中午及放學後練球，這也是他課業之餘紓壓方式；有數理資優天賦，曾參加第三屆全國高中數理科學競賽培訓營、亞太數學奧林匹亞研習營數位課程、2020暑期奧林匹亞數學研習營。

台中女中共69人錄取台大，醫學系有2人，人文社會科學資優班學生廖宥甯說，學習人文，讓她在做學問和為人處事方面很大的啟發，在過程中成長不少，視野也因此開拓，尤其周遭同儕對各事物都有共鳴，互相擔任彼此的情感支柱，讓她在高中3年裡感受愛與關懷，進入台大後繼續探索社會科學與人文領域。

另明德高中今年2人錄取台大，消息傳回校園，師生相當開心；學生陳宥筑錄取國立台灣大學的財務金融學系，也是明德國中部直升高中部的學生，她謙卑地說，為自己建構將來理財所需能力，一番苦讀，選擇台大財金系。