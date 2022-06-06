國內本土疫情稍緩，但總統府的疫情還在燒。總統府發言人張惇涵今（6）日表示，自6月3日至今日，總統府新增6名確診案例。

張惇涵表示，新增確診案例包括：3名憲兵、1名總統警衛室勤員，及2名副總統警衛室勤員，上述憲兵及正副總統警衛室勤員皆無匡列同寢密切接觸者，且近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。