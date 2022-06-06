「法拉利姐」張婷婷在大陸發展事業不利後，返回台灣當直播主月入4萬，生活終於穩定下來，不料近日遭網路酸民惡意洩露個資，嚇得她趕緊報案，目前警方已受理報案。

張婷婷昨(5)日晚間11點許，前往三重分局光明派出所報案，指出她在5月10日凌晨1點30分許進行直播時，發現陸續有網友惡意在直播時散播自己位於新北市三重區大同北路的住址，還寫出她母親全名。

由於張婷婷發現有不明人士刻意散播她的個資，擔心個人及家人的安全有疑慮，因此前往派出所報警，目前警方已依規定受理。