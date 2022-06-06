「天下第一檢」台北地檢署因應法務部今年的新任一審主任檢察官選拔，6日舉辦基層檢察官票選，從14名檢察官中選出5至8名的推薦名單，其中最高票是剛獲選法務部模範公務員、偵辦康友掏空案的檢察官林錦鴻，其次是偵辦「最貪理專」案獲法務部「排怨計畫」表揚的陳照世，第3名是長期處理扁家海外資金以及拉法葉案佣金司法互助的劉怡婷，其餘預期進入安全名單者為黃嘉妮、白勝文、王如玉。

法務部因每年8月進行一、二審檢察官調動，其中一審檢察官調升主任檢察官部分，因名額有限，競爭者眾，最受檢察界關注。被號稱「天下第一檢」的北檢，因轄區是政經重心，轄下檢察官較具偵辦重大黑金案件經驗，因此北檢每年檢察官調升主任檢察官的人數，都是全國最多，也因此北檢推出的新任主任檢察官名單，總是深受各界矚目。

依檢察官人事規定，各地檢署推出的主任檢察官名單，除由檢察長推薦外，也可由有意願的資深檢察官報名，再由地檢署全體檢察官票選後，向檢審會推薦人選。 北檢今年有意角逐主任檢察官者共有14人，其中檢察長林邦樑推薦有11人，有意願報名參選的3人。

北檢今辦理基層檢察官票選主任，從6日上午8時起，到下午4點截止，投票率約91％。北檢將把票選結果提供法務部檢審會參考。

票選第一名為司法官47期結業的林錦鴻，曾獲法務部派日本早稻田大學法科大學院訪問大學法科大學院訪問研究，起訴過多波台北市警中山分局集體包庇色情貪瀆案，偵辦過統一投信基金經理人代操背信案、康友-KY證券詐欺百億元案。

其次是39期結業的陳照世，曾參與北檢偵辦的立委集體貪瀆案，負責立委趙正宇所涉財產來源不明罪部分，偵辦過三總牙醫詐領健保案，起訴台北市公燈處前處長圖利案、「最貪理專」周勵宏侵占客戶3億元案。

第三高票為49期的劉怡婷，在台大時雙主修法律、經濟畢業，獲法務部選派到美國哥倫比亞大學取得法學碩士，負責處理前總統陳水扁家族、拉法葉採購佣金等牽涉海外贓款查扣的司法互助案件。

得票數第4位的黃嘉妮為46期，曾獲選公費前往荷蘭RADBOUD大學擔任訪問學者，曾參與立委集體收賄案，壘球與射箭協會採購弊案。第5位為48期的白勝文，曾參與立委集體收賄案，起訴向心夫妻洗錢案，第6名為48期的王如玉，則偵辦過文化部前司長朱瑞皓貪瀆案、群益證券基金經理人炒股2億元案。