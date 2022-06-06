位於台中市七期市政北七路、朝富路口的人行道，轉角兩側都被認養單位栽種滿植栽牆，阻礙駕駛人視線。（市議員陳政顯提供／林欣儀台中傳真）

台中市西屯區一棟豪宅，建商在大樓前的人行道栽種植栽，但高達2米的樹圍籬幾乎阻隔了車道與人行道，市議員陳政顯痛批「根本把人行道當成自己家」、漠視用路人安全，要求1周內改善；都發局長黃文彬指出，建商使用人行道須經申請，若因樹形或種植間距有影響交通情況，將要求業者疏植。

陳政顯表示，台中市有許多新建大樓，建商因考量建築整體空間、延續社區的景觀美化，常會認養基地範圍旁的人行道等設施，並提出不同的設計規畫，常讓都市景觀增添不同的風貌，不但促進民間參與公共建設，也提升民眾優質的行走空間，絕對樂觀其成。

陳政顯話鋒一轉，他接著說，七期一棟今年初才完工的豪宅，就利用人行道栽種植栽牆，該面樹牆幾乎阻隔了車道與人行道，且圍繞住人行道轉角兩側，使得道路行車視線完全被遮蔽，他日前駕車行經該處，就因看不到另個車道的行人而差點撞上，痛批此種作法根本漠視行人安全。

陳政顯強調，建商或企業認養人行道等公共設施，雖是好事，但若影響民眾權益或行車安全，則無法接受，他要求市府盤點不合理的人行道，還給民眾安全的通行空間。

黃文彬表示，依照規定，人行道綠化應維持2.5公尺以上人行步道淨寬，陳政顯所指的市政北七、朝富路街角人行道認養植栽，不是在都市計畫審議範圍內，管轄的建設局近日內將會勘，確認目前狀態是否與當初核准的人行道認養圖說相符。