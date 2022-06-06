台東縣今日新增550名確診者，483名民眾戶籍或居住地分在台東、67名為外縣市醫院通報，同時新增2例本土病例確診死亡個案；另再新增1養護機構有3工作人員確診。截至6／5下午16點為止，住院收治人數為74人、加強版集中檢疫所為38人、居家照護現管人數有3966人。

台東縣衛生局表示縣內機構群聚案部分，今日再新增1養護機構有3工作人員確診，而原有的6機構則新增14人確診；監所新增5人；身障新增1員工確診；醫院部分新增1員工確診。另外，今日1兒少機構監測期滿無新增個案列為結案。目前縣內仍有7養護、1身障、1兒少、6間監所、3醫院群聚事件管理中。

另外，中央今日也公布台東2例本土病例確診死亡個案，第一案為98歲女性，無接種疫苗紀錄，有中風病史；第二案42歲男性、無接種疫苗、有神經系統等疾病。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診165生、30師，累計共3053生、402師。

另外，台東縣衛生局表示，第2輪快篩實名制於今日開賣，販售對象無年齡限制，同樣採分流機制，民眾持健保卡或居留證至縣內32家藥局或衛生所購買，希望讓更多有購買需求民眾，均能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑。0至6歲兒童仍可持續免費領取快篩試劑，兒童免費領取措施自6月1日起實施至6月30日。

縣長饒慶鈴提醒民眾盡速完成疫苗接種，尤其是65歲以上高齡者，或是5歲至11歲孩童，請協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，家長請及早帶孩子前往施打，可降低感染風險，提升保護力。