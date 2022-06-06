前台北市議員羅智強晚間在臉書宣布退出桃園市長選舉，盼「成全」，對此國民黨立委呂玉玲晚間表示，她也是剛剛才知道這件事情，對於羅的退選就尊重他的想法，且羅6日在平鎮區行腳，也有特別到她的辦公室拜訪，所以也陪羅走了一小段路程，當時也沒聽說他要退選，自己也是看到臉書才知道。

呂玉玲說，她自己則是繼續感恩之旅，繼續感謝先前支持她的地方社團及宗親里長們，自己沒有太多的想法。至於外界所傳的「換政說」，呂玉玲則說，這件事得等朱立倫主席回到台灣後再說，也會尊重主席的想法，相信他會有智慧去做後續的決定。