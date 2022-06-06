2022搶灘料羅灣第19屆海上長泳預定訂於7月16-17日兩天，在料羅灣82據點登場。金門縣府期待迎來各地「泳」士，掃除新冠疫情2年來的陰霾。

縣府說明，受新冠疫情影響，本屆籌備期從5月至7月僅短短2個半月，且金廈泳渡被迫取消。海泳限1000人，游泳距離設有800公尺、1500公尺、2500公尺三種距離。

7月16下午開始系列沙灘活動，7月17日當日海泳正式登場。縣府強調，這項活動屬休閒性非競技體育活動，適合男女老少一起來挑戰。

7月16日下午1600-1800規畫物資搶灘射擊競賽、沙灘掃雷尋寶趣等2項沙灘活動，體驗當年沙灘上物資射擊搶灘緊張刺激感;另外為重現當年海灘上滿布地雷的危機感，使用金屬探測器重新回顧掃雷的艱辛尋找過程。

7月17日海泳正式登場，於上午7時於料羅灣82據點集合，開幕熱身完成後7時50分鳴槍分批下水，預計11時結束。另外當天也搭配了SUP立槳活動、沙灘健走摸彩、園遊會、地區風味餐等系列海灘活動，參加者一定能充分享受金門夏天美麗的海灘風情。

除了海域活動之外，金門當地著名美食特產金門高粱酒、王大夫一條根、1855手搖飲、陳金福號貢糖、金牪牛軋糖等著名特產亦共襄盛舉，提供優質的饗宴服務，在今年的這個海泳周必定讓參加者擁有美好難忘的體驗。

縣府強調，搶灘料羅灣海上長泳與金門馬拉松是金門縣享譽國內外的2大賽事，雖然疫情嚴峻，金門體育會仍然承擔起推展地區體育運動賽會責任，希望結合休閒體育運動，為全民生活帶來正能量，進而促進地區旅遊、觀光經濟效益，多元化的服務為金門海泳鼎立更好的未來。

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