彰化縣農地重金屬汙染，最高曾有330公頃農地列管，居全國之冠，前後投入10億元整治，為了阻斷汙染傳輸，環保局爭取「汙染源頭管制」、「流域及底泥管理」專案，除了東西二、三圳灌溉渠道連續4年符合灌溉用水水質標準，縣內15條列管重金屬汙染潛勢圳路也全數解列。

彰化縣政府公布，農地汙染已經都整治完成，追蹤土地利用活化情形，復耕比例高達6成，為全國最高。同時輔導整治過但閒置的農地設置太陽光電綠能設施，申請件數61件、申請面積共17.35公頃，也是為全國第一。

環團指出，農地重金屬分區總體檢的大規模調查到2017年就結束了，汙染的累積是長年累月，被檢測出汙染的農地，也是歷經漫長時間，才完成整治，最擔心汙染的源頭和傳輸管道仍然繼續存在，要求採樣調查還是不要停止，要有計畫地持續。

彰化縣環保局長江培根表示，為了改善彰化縣灌溉水質狀況，預防農地重金屬汙染，除了訂定加嚴重金屬排放標準、公告水汙染管制區及廢水排放總量管制方式外，還更利用縮時樹脂膠囊重金屬捕集包進行水質調查，縣內共16座全自動水質監測站及水盒子，針對可疑汙染重點區位加強監控，有效取締多家不法事業。

環保局表示，除了汙染源頭水質排放管制外，針對汙染農地周邊也持續進行盤查，近年發現農地汙染除來自渠道水質外，也有來自金屬研磨製程產生的粉塵、廢水排放、廢棄物未妥善規劃堆置等行為，針對水質不良造成的系統性農地汙染，向汙染行為人累計求償3億5000萬元，而過去不受重視的粉塵汙染等個案，已查獲6處受汙染農地，並向汙染行為人累計求償390萬，總求償金額名列全國第一。