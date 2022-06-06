外資在3、4月大規模撤出後，5月開始回頭！金管會證期局6日公布最新統計，2022年5月外資淨匯入約26.96億美元（約新臺幣793億元），但今年前五月累計淨匯出仍達約36.25億美元（約新臺幣1,066億元）仍創史上同期第二高。

受到美國升息、本土疫情等因素影響，今年外資轉向相當快。前兩月外資還是淨匯入的狀態，1月淨匯入40.6億美元、2月淨匯入12.01億美元，但到了3月美國啟動升息後，外資就大舉撤出，光是3、4月外資就合計淨匯出115.82億美元，即逾新臺幣3,417億元撤離台灣，5月再度轉為淨匯入，累計前五月淨匯出達約36.25億美元。

累計今年前五月外資淨匯出36.25億美元，亦是僅次於2020年前五月外資淨匯出的168.12億美元，為前五月外資淨匯出金額的同期次高。

就整體存量來看也回升到2,000億美元水準。證期局統計至2022年5月31日止累計淨匯入約2,259.30億美元（境外外國機構投資人累積淨匯入2,257.37億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入1.93億美元），較4月底增加約26.96億美元，陸資則累積淨匯入約0.288億美元。

外資今年也明顯將台股當提款機，今年前五月，外資累計賣超上市股票約新臺幣6,422.64億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣311.44億元, 合計賣超台股6734.08億元。

陸資2022年也小幅流出。今年五月陸資累計淨匯出約0.001億美元、今年前五月累計淨匯出約0.12億美元、存量來看，累積淨匯入僅剩約0.288億美元，較今年4月底累計淨匯入0.289億美元，還減少約0.001億美元。陸資對台股也呈現賣超現象，今年前五月陸資累計賣超上市股票約新臺幣7.58億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣1.99億元。