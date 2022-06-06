女性淘汰內衣再利用！有男子在臉書分享2照片，照片中是某住家頂樓「開心農場」種的4粒超大顆瓠瓜，不過這4粒瓠瓜被女性貼身衣物豹紋胸罩罩著，原PO也表示「現主時，一個概念，預防下垂」，網友看見也笑翻認為「哇！快炸出來了」，還有網友分享自己種的瓠瓜，也是這樣使用。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳2張照片，照片中疑似在某住家頂樓的「開心農場」，有4顆瓠瓜下方被女性豹紋胸罩罩著，形成一副有去的畫面，原PO也在貼文寫下「現主時，一個概念，預防下垂」。

男子回收再利用女性胸罩罩住瓠瓜，力抗地心引力。（翻攝自臉書爆廢公社）

照片一出，網友紛紛留言表示「還是垂了」、「不要玩隔壁小姊姊的布拉加！」、「農場主人一定是小帥弟」、「哇！快炸出來了」、「一看就知道主人喜歡豹紋」、「生孩子前後對照圖」、「時下流行的」、「內衣被偷的原因」、「對抗地心引力」、「可以辦一個各品牌的肩帶彈性測試」。

另外還有網友認為這方式可以循環利用「好環保喔，可以重複利用」、「原來還有這種用途」、「舊衣新用」、「兩種有不同的種植方法 一種人工智慧 一種自然法則」、「淘汰內衣的新用法」；另外也有網友分享自己也是這樣使用「跟我一樣欸」。