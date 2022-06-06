2022年轉眼就過半，受到新冠疫情影響，不少人經濟也大受打擊，期待守得雲開見月明的那天，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，下半年運勢看漲，尤其是在貴人的幫助下，財運噴發，有機會大賺一筆。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的人上半年因為凶星纏身，周圍有小人作祟，加上財運不佳，也有揮霍的風險。幸運的是，下半年受到吉星加持，貴人運旺盛，不僅福氣滿滿，也有賺大錢的機會，只要好好把握，勢必能財運亨通。除此之外，屬鼠的人下半年喜訊不斷，異性緣大躍進，日子過得滋潤且幸福。

▍生肖虎

生肖屬虎的人性格直率、為人仗義，不僅人緣好，貴人運更旺。但因為今年犯太歲，導致上半年運勢不佳，事業、財運雙雙遭受打擊；幸運的是，下半年迎福，運勢提升，只要把握良機，發揮本領，事業上就能嶄露頭角，再加上貴人相助，財運旺盛，勢必能大賺一筆。

▍生肖蛇

屬蛇的人聰明機智，非常善於社交，可惜上半年受到太歲影響，運勢低迷、諸事不順。好在下半年運氣轉移，不僅福氣滿滿，運勢也一飛沖天，事業方面更是發光發熱，連帶財運亨通，尤其是在貴人的加持下，會強烈感受到如魚得水丶如虎添翼的好運氣。