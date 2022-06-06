新北市新店區今（6）日下午一名女子墜樓，員警抵達現場後在頂樓發現遺留啤酒罐，初判女子疑酒後從10樓墜下，送醫搶救一度恢復生命跡象，不料稍早情況惡化，宣告不治。

今下午4點半左右，有民眾在新店區某大樓附近發現一名女子從高樓墜落，倒臥於一樓地面，警消獲報後到場施予急救，送往台北慈濟醫院治療，一度恢復生命跡象，但最後仍情況惡化，回天乏術。

警方在大樓10樓頂發現1個包包和2個啤酒罐，現場無打鬥痕跡，後續調閱大樓監視器發現，女子曾獨自搭乘電梯前往頂樓，因此初步判定該女是酒後墜樓，警方隨即封鎖現場並通知鑑識人員採證。

據了解，墜樓的是30歲的郭姓女子，警方聯絡到人在高雄的母親，得知郭女有身心疾病紀錄，並有服用憂鬱症藥物治療，先前便曾輕生，這次未能順利救回，留下遺憾。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！