李芳雯凍齡外貌與曾莞婷飾演姊妹無違和。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》除了張天霖、方語昕等演員陸續參與演出，57歲的李芳雯也加入《機智》大家庭，飾演曾莞婷的姊姊「米梅芳」。李芳雯透露加入的最大原因是因為想接演國語劇，且劇情輕鬆又歡樂，現在這個時期最需要的就是歡樂的戲，希望大家看得開心。

此次在《機智》中飾演曾莞婷的姊姊，李芳雯透露兩人緣份從18年前開始，第一次合作，是合作連續劇《女人40一枝花》，「莞婷都還沒20歲，之後也都陸續合作過很多次，再次合作就像見到很久不見的妹妹一樣。」

談起「米梅芳」這個角色，李芳雯笑說自己與角色個性天差地遠，米梅芳行為舉止優雅、思想傳統、個性內斂但又帶點機車，十分可愛。反觀李芳雯私底下很豪放，對什麼事都保持著開放的態度，是我行我素的性格。雖然與角色個性完全相反，但李芳雯則表示：「演不同的個性蠻好玩的，是另外一種與自己磨合的方式，可以慢慢找到詮釋方法。」

劇中的「米梅芳」年紀輕輕就出去創業，最後成為社會頂端的菁英，李芳雯也分享起自己創業的經驗：「20幾歲時有開過髮廊、服裝店、鞋店、酒店，做過很多但沒有一個賺錢。」她坦言因為發現只有出錢不夠還要親力親為，到現在這個年紀則學會要投資自己，好好保養，把自己當作一個商品，才賣得出去。李芳雯憶起當年是誤打誤撞走入演藝圈，如果沒有出道，可能會成為服裝設計師，穿上自己設計的衣服，把自己打扮地漂漂亮亮。