女星謝依霖因參加綜藝《大學生了沒》走紅，搞笑表現亮眼被封為「Hold住姐」，憑其致敬小S的搞笑風格，甚至曾代班主持過《康熙來了》。日前Hold住姐傳出全家確診消息，她今(6日)康復PO文歡呼：「一線女星回來啦！」並曬出與影后周迅的合照，回憶兩人合演《撒嬌女人最好命》的趣味互動，幽默自嘲演技：「她就是神，我就是屎」，妙語如珠的文章笑翻網友。

謝依霖今(6日)宣告從新冠確診康復，PO文歡呼：「一線女星回來啦！」，並應景分享「真 。一線女星」的故事：「2013年突然接到一個我非常喜歡的導演的邀約」，劇本上男女主角的名字是「周迅」和「黃曉明」，一見面談完她覺得導演好奇怪，為什麼要把男女主角的名字叫周迅、黃曉明？到了現場才發現「這是一個活的周迅！」她驚呼，周迅對自己來說是如同神一般的存在，「第一場戲我根本無法直視她的雙眼！」。

Hold住姐形容：「這種壓力好比讓你在阿妹面前唱歌」，第一天的戲基本上是搞砸了；後來她每天跟自己對話：「什麼周迅啊～我才不怕你勒」，但隔天起來就清醒了：「沒有，他就是神，我就是屎」、「她的眼睛就是有靈魂的眼睛，我的眼睛就是臉上開兩個洞」。

後來戲順利拍完，周迅要離開前跟她的工作人員說：「我就跟你們說這部戲有她很棒」，謝依霖欣喜若狂：「我雙腿一軟快跪下來我說：『姐你不要這樣說折我的壽』，姊說『拍喜劇你可以當我的老師 演悲劇我就是你的老師』；她這一句話狠狠敲爆我的腦袋，妳敢說～就敢信哦！」。

只見合照中，謝依霖一手搭著周迅的肩膀，果真像對閨密，文末她不忘宣傳自己：「我想念拍戲的日子，大家快來找我演戲，類型不拘，情慾戲佳，價格實惠，品質保證！」粉絲也留言支持：「你真的很棒」、「超幽默的文章」、「看這篇從頭笑到尾」、「全文重點是情慾戲佳」。