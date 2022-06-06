英國《每日電訊報》近日報導，英國國防部正在採購中國無人機，價值13萬2337英鎊，甚至這是一批被美國列入其所謂「黑名單」上的無人機。《新民晚報》旗下微信公眾號「海上客」撰文分析稱，在西方對華軍售禁運尚沒有解除的情況下，英國竟然反過來買起了中國貨，這件事意味深長。

文章稱，按照《每日電訊報》的報導，英國國防部是向轉銷商購買的這批無人機。但無論怎麼說，產品是中國製造。英國國防部沒有披露這批無人機將會派上什麼用場，但此前，英軍曾經購買無人機來監控索爾茲伯里（Salisbury）平原的戰場演習。這一位於威爾特郡（Wiltshire）的演習場，面積9.4萬英畝，那裡的空域通常受到管制，無人機擔負監控闖入者的任務。

報導還稱，英國警方和其他應急部門使用中國某品牌無人機作為直升機的廉價替代品，德文郡（Devon）和康沃爾郡（Cornwall）警方操作著35架遙控無人機。一些無人機被安裝了熱成像儀，使得警方能夠在夜間搜捕嫌犯。兩相對照吧——在香港「修例風波」之後，英國不願意向香港地區出口警用裝備。這根本難不倒香港警方，直接從大陸買貨就行了啊！

文章稱，遙想當年，上世紀90年代初開始，西方對中國進行軍事禁運。中國一些和美國、歐洲的軍事合作項目半途而廢。但時過境遷，如今中國並沒有從歐洲進口軍品，而歐洲國家譬如英國，竟然開始從各種渠道蒐羅中國貨。「這真是意味深長之處啊！」

文章稱，其次，英美之間未必沒有齟齬。《每日電訊報》的報導中，有一個值得注意之處：據英國國防部一位發言人稱，英國國防部一度暫停採購某中國品牌無人機，但並沒有明文禁令，而美國卻有一張黑名單。

文章稱，可見，美國和英國的國防政策，並不是完全重合的。而前陣子還曾傳出，一美國公司因想著收購英軍供應商超級電子公司，已被英國政府進行審查。而美方對此非常不滿意。

文章稱，要知道，英美和澳洲可是在「AUKUS」三方防務合作方面，準備由英美給澳洲提供核潛艇的。這「AUKUS」核潛艇項目還沒成，英美自己就鬧起來了。「這時候再看英國國防部背著美國偷偷採購中國品牌無人機，是不是意味深長呢？」

文章稱，跟著美國混的一些「小弟」，該清醒清醒了。如果說在核潛艇領域，美英有其所長，強行向澳洲輸送核潛艇技術的話，在無人機領域，目前看，中國有獨到之處。香港《南華早報》日前報導稱，中國人民解放軍山東號航母上最近曾出現大量改裝的無人機。

美國「動力」網站則分析稱，出現在「山東」號航母飛行甲板上的無人機，全部採用具備垂直起降能力的混合佈局設計。這種無人機擁有傳統的固定翼，可以相對高速的水平飛行，同時也有多個旋翼，以具備垂直起降能力。

文章引述路透社6月5日報導稱，澳洲國防部當天聲稱，一架澳洲空軍的反潛巡邏機今年5月在南海被一架中國戰鬥機攔截。此前，加拿大空軍也稱，中國軍機「干擾」了加拿大空軍CP-140海上反潛巡邏機的飛行。

文章指出，問題是，這澳、加飛機飛到了哪裡呢？澳洲軍機是飛到了南海中國的家門口，加拿大軍機飛到了東海中國的家門口。「這時候，中國難道不該採取相關措施嗎？對於澳、加的說法，就是倒打一耙的行徑。」

文章最後不忘諷刺，澳洲、加拿大的空軍都自稱「王家空軍」，那不妨看看同樣奉英國女王為君主的英國。「英國都在買中國無人機了，澳、加這些飛機飛到中國家門口窺伺個什麼勁兒呢？」