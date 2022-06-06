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俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）原訂出訪塞爾維亞與官員會晤，不料行程因鄰國拒絕開放領空而告吹。對此，克宮予以強烈抨擊，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱這種針對性的手段相當可恥。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）6日引述俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）的話，聲明證實，「保加利亞以及巴爾幹半島國家北馬其頓、蒙特內哥羅3國皆已關閉領空，阻止俄羅斯代表團和該國總統武契奇(Aleksandar Vucic)會面。」

歐洲新聞台則報導，克宮發言人佩斯科夫對於3國拒絕開放領空感到「不可思議」，更譴責此一決定「令人厭惡」。他更放話，「儘管如此，你們絕不可能阻撓俄國繼續從事外交工作。」

(19:35更新)小國先發「制」人 宣布禁播俄所有電視頻道

拉脫維亞宣布從9日起禁播所有俄羅斯頻道。(示意圖／shutterstock)

據《基輔獨立報》報導，所屬波羅地海3國之一的拉脫維亞宣布重要決定，從9日起禁播所有俄羅斯頻道，直到俄烏戰爭結束，且俄國還需歸還克里米亞島給烏克蘭。

外媒報導指出，1991年蘇聯瓦解後，波羅地海3國重獲主權獨立，不過2014年的克里米亞危機，也使3國對俄羅斯的威脅不寒而慄，深怕哪天自己成了受害者。拉脫維亞境內擁有將近26.9%的俄羅斯人口，當局禁止多達80台俄羅斯頻道引起境內極大的反彈，不過官員認為，「媒體識讀深深影響閱聽人的思想，要觸及那些以俄語為母語的人，一切都要從拉脫維亞與開始，因為這才是官方語言。」