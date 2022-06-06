前藝人夫妻檔林瑞陽、張庭負面事件再加一！林瑞陽名下的上海庭璨進出口有限公司因合約糾紛而被告，今（6日）於上海市青浦區人民法院開庭。此外，男星明道也是這家公司的持股人之一，因此一起被捲進官司風波中。

大陸媒體從天眼查APP中查詢，由林瑞陽（本名：林吉榮）擔任法定代表人、執行董事和總經理的上海庭璨進出口有限公司，因相關買賣合約糾紛，遭到杭州龐谷貿易有限公司提告。據悉，上海庭璨進出口有限公司的最大股東為林瑞陽和張庭名下的上海上陽天禧投資管理有限公司，占了75%的股份，第二大為持股15%的明道經紀人李詩翔，而明道（本名：林朝章）也有10%的股份。公開訊息中顯示，上海庭璨進出口有限公司為明道自創護膚彩妝品牌歐希納的關聯公司。

林瑞陽公司因合約糾紛被告。（圖／天眼查APP）

林瑞陽、張庭這對名人夫妻，從演藝圈跨行到大陸從事微商，賺進約1200億的財產，讓張庭高調地炫富：「家裡都是錢」，未料去年底公司涉嫌傳銷被查，不僅名下26億台幣資金遭凍結，還得繳納違法所得和罰款約台幣9500萬，連總價17億人民幣（約台幣79億）的96個套房產也被查封，震驚外界。

不過，張庭上月底轉發公司的聲明，指出：「上海達爾威貿易有限公司注意到有關媒體近期對我司涉石家莊市裕華區行政調查案件的報導及評論。少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資和法治環境的信心，其目的不可能達到。作為台商企業，我們始終對大陸法治和投資環境抱有信心。感謝社會各界對TST的關心和厚愛！」