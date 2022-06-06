隨著網路普及化，速度也越來越快，不少人家裡所用的網路速度普遍都已經來到光世代的100M以上，但如今中華電信傳出有超殺的500M隱藏方案，不但官網上沒有訊息，需要自己打電話詢問，費用還比300M便宜，消息傳出後，許多網友紛紛致電客服，證實「是真的」，引爆升級潮。

近日有許多網友紛紛在PTT、巴哈姆特等平台分享中華電信光世代超優惠隱藏方案，指出原價1799元／月的500M方案，如今只要1099元就能申辦，且比原本一個月1399元的300M方案還便宜，雖然之前曾有過一個月999元的300M方案，但卻僅限雙北能夠申請，此次500M方案則是全台除了偏遠地區幾乎都能申請，因此引發熱烈討論。

有網友詢問客服得到證實，熱心整理出目前所有隱藏優惠方案。(圖／PTT)

不少網友看到消息後，紛紛打客服或直接衝到門市詢問，證實確有此事，興奮回報：「一看到就立刻打電話問，真的有」、「剛剛吃晚餐路過門市順便去辦，已升級成功」、「確實有這個方案，電銷主動打來推銷的」、「2月才為了300M 1099元綁了個5G門號...」、「三重300M的我，今天下午接到電銷～已升級」、「去直營問一問三不知，跑去神腦一下就辦好了」、「打客服一直忙線，看來電話被打爆了XD」、「客服被刷爆，請大家改用填單的方式」、「已經辦完，不過下周才會來施工」、「超多人辦，多到一去還沒開口，對方就知道我要升500M」。

此外，也有熱心網友整理出這次的隱藏方案，300M為999起跳，500M則是1099起跳，搭配MOD、WIFI套餐則要多花250元左右，但仍比原本的月繳1399元、1799元便宜許多，造成許多人瘋狂打電話申辦，尤其是近兩日，網友們紛紛表示，客服忙到都會請人先留資料，之後再回電通知，且不少中華客服被調派至1922增援，因此建議直接用線上填單方式申請。