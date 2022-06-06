國民黨桃園市長人選之爭落幕？近日多次槓上黨主席朱立倫的國民黨前台北市議員羅智強，今（6日）上午宣布不再向被徵召參選的前行政院長張善政獻策，晚間突然宣布退出桃園市長選舉。此聲明迅速引發上千名網友留言，有網友表示「到高雄選市長」。

羅智強今晚在臉書發文表示，「成全了你的瀟灑與冒險，成全了我的碧海藍天」，「一個人的成全，好過一群人的糾結」，因此決定退出桃園市長選舉。羅智強同時也宣布，「祈福走桃園」活動仍會繼續，他也會繼續為台灣人民祈福，「明天，碧海藍天」。

國民黨台北市議員徐弘庭留言表示，「德不孤必有鄰！加油！君子，智強不息」；民眾黨桃園市中壢區議員參選人林昭印喊話，「成全兩個字，可證您的格局、眼界、風骨，強哥加油」；國民黨桃園市議員梁為超也說，「強哥，真的很不捨，這樣一個優質的人才」。

也有網友向羅智強喊話「到高雄選市長」、「跌破大家眼鏡，大器者智強也」、「您跟張院長可以組合讓桃園更好！您的大度國民黨應該要學習」。