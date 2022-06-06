桃園市與中央氣象局、中央大學合作預計設置5座海象高頻雷達戰，6日首座觀音白玉站啟用，全天候的自動監測將應用在近海活動安全維護。另市府也和Xpark合作救援受傷擱淺的綠蠵龜，一行人在白玉沙灘共同野放，以實際行動共同守護珍貴的海洋生物資源。

鄭文燦說，由市府提供土地、電力配線，氣象局負責設站、中央大學提供技術支援，預計在2023年前完成設置5座海象高頻雷達站，首座觀音白玉站啟用後，可自動監測風速、風向、浪高、波浪週期、浪向，應用在近海活動安全維護、海上災防應變，也可透過多元產品開發提供加值服務，包括新興能源、航運業、漁業等產業發展，提供更準確、及時、多元的海象分析。

他也說，考量目前擱淺的海洋生物後送地點遠在基隆八斗子，車程至少要1個小時，為了提高救援成功率希望能就近治療，因此主動拜會Xpark尋求合作，提供專業獸醫團隊及先進的醫療設備，雙方合作下更能把握黃金救援時間，提升海洋生物照護量能。

海岸管理工程處說，大園區黃金海岸巡護隊去年11月在淨灘時發現擱淺綠蠵龜，前肢及頭部有明顯傷痕，緊急後送海洋大學附設動物醫院留院醫治，經過7個月細心照護恢復健康達到野放標準，因此安排在觀音白玉沙灘野放，在眾人加油聲中重回大海懷抱。

另外，有台版撒哈拉沙漠之稱的草漯沙丘，全長8.1公里，最高可達21公尺，是目前範圍最寬廣，保存最完整的海岸沙丘，該處通過環境教育場所認證也在6日揭牌。