馬姓男子在去年12月12日到高雄一家喜宴會館假裝喝喜酒並偷竊，他將偷得的西裝穿在身上，準備夾帶偷得的兩支手機等財物離去會場時，被王姓等工作人員發現形跡可疑，阻止他離去，現場人贓俱獲。橋院審理後判處他拘役20日。可上訴。

馬男在去年12月12日下午到一家喜宴會館假裝喝喜酒，他偷取王男、張女所代管的西裝外套，內有紅包兩個，共裝有1.5萬元現金。馬男還取得一個紙袋，內裝有西裝褲、襯衫與白色T恤等衣物。

馬男後來在會場還偷得兩支手機，在他要離去時，被工作人員與新郎等人發現形跡可疑，報警處理。警方到場起出西裝外套、紅包等證物，都已還給失主。

馬男到案後坦承犯行，仁武警方詢後移送橋頭地檢署。法官審理時發現，馬男曾經因公共危險罪案件，經高雄地院判處有期徒刑3月，併科罰金2萬元確定，徒刑部分已於去年11月17日易科罰金執行完畢。但檢察官求刑時並沒有依累犯要求加重其刑，因此依竊盜罪判處拘役20日，可易科罰金。