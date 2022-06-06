《華爾街日報》今 （6日）爆料，大陸監管機構將完成對網路約車巨頭滴滴出行的網路安全調查，後續將解除對該公司的APP新用戶禁令。知情人士透露，大陸政府已準備允許滴滴APP應用程式重新進入大陸國內的應用商店，相關決定最快將在本周公布。

滴滴出行的美國存託股票6日盤前交易中一度飆漲50％至2.78美元；而以中概網科股為主的香港恒生科技指數今收盤飆漲4.64％。

《華爾街日報》報導指出，大陸監管機構正在結束為期一年對網路約車巨頭滴滴全球公司和另外兩家公司的調查，並最快本周放開滴滴出行、滴滴貨運司機、滴滴代駕司機以及滴滴順風車等APP的正常上架。這是向投資者發出的最新信號，即官方承諾減輕中國互聯網行業的壓力可能已獲得關注。

報導指出，大陸監管機構還計畫在本周允許物流平台滿幫集團（Full Truck Alliance Co）和在線招聘平台 Boss直聘的母公司看准有限公司 （Kanzhun Ltd）的APP重返應用程式商店。

路透報導，滴滴沒有立即置評，中國網信辦（CAC）也沒有立即發表評論。

早在2021年7月，「網信中國」深夜發布消息稱，因嚴重違法違規收集使用個人資訊，繼「滴滴出行」全網下架後，滴滴旗下另外25款APP也被國家網信辦要求下架。如若這些APP應用能在本周重新上架，意味著長達整整一年的調查將正式結束。

一周前，美媒消息爆料，中國一汽集團有意收購滴滴股權，並且比例不低，之後再幫助滴滴赴港上市。據知情人士的消息，一汽已經與滴滴高層接觸，並表達了有意向成為滴滴的大股東。目前，相關談判還處於早期階段，並未正式敲定，還存在變數。且除了一汽之外，首汽和其他一些大公司也對入股滴滴有興趣。