台灣羽球選手近日在義大利國際挑戰賽傳回捷報，女單好手許玟琪繼匈牙利站稱后後再度摘冠，也是台灣在這項賽事首金，本周在印尼雅加達也有一場BWF超級500系列的印尼羽球大師賽，台灣有5組人馬直接進入會內賽，不過男雙第一輪就要看李洋／王齊麟與盧敬堯／楊博涵的「網內互打」，比賽預計明天（7日）最快台北時間下午4點45分登場。

印尼大師賽6月7日點燃戰火，首日大會進行資格賽及部分雙打會內賽，賽事籤表已經出爐，會內賽中華隊男單有世界第4周天成、第15王子維兩位好手，女單則是世界排名第40的白馭珀，男雙則有世界排名第3的李洋／王齊麟及第24盧敬堯／楊博涵，這一站賽事世界球后山口茜與女單世界第2戴資穎都沒參加。

不過首輪李洋／王齊麟就要和同胞盧敬堯／楊博涵對壘，雙方過去交手過3次，「麟洋」擁有3戰全勝優勢，這場比賽大會安排在7日賽程第3球場當地時間不早於下午3點（台北時間4點）的晚場賽事的第2場。

而周天成首戰資格賽選手，還待對手出爐，王子維則是首輪有場硬戰，對手是印度卡夏普（Parupalli Kashyap），卡夏普目前世界排名第38比王子為低，不過雙方過去交手3次，王子維還沒贏過。

白馭珀是這站賽事中華隊唯一女單代表，首輪迎戰美籍華裔選手王苑力，兩人過去交手過2次，白馭珀取得2勝佳績。