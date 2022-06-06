美國密西根空軍國民警衛隊(ANG)與空軍特種作戰司令部(AFSOC)合作，將今年夏天進行幾款軍用機的公路起降演練，其中包括A-10「霹靂2式」(Thunderbolt II)攻擊機，與MC-12W運輸機、U-28公務機 。

這場演練稱為「北方敏捷 22-1」(Northern Agility 22-1)，時間定在6月27日至29日，演練將著重在公路起降需要的快速後勤能力，以及跑道整整能力，統稱為「綜合作戰回合」 (ICT) 的能力。

同樣參與公路起降演練的MC-12公務機。(圖/美國空軍)

同樣參加公路起降的U-28 飛機。(圖/美國空軍)

密西根州阿爾及爾郡(Alger County)將準備一條9,000 英尺(2.8公里)的四線道公路，該著陸區命名為「霍克LZ」(Hawk LZ)，以紀念2020年，發生在密西根州的一次訓練事故喪生的F-16飛行員多爾德「霍克」瓊斯少校( Durwood “Hawk” Jones)。

A-10攻擊機具有極大的載彈量，專門打擊地面目標，尤其是坦克這類的裝甲車，素有「坦克殺手」之稱，而對手則稱它「魔鬼的十字架」。A-10的機身構造經過專門設計，可以降落在較差情況的跑道上。比如它的引擎安裝在相當高處的位置，因此地面的揚塵不容易被吸入，而它的起落架也相當強固，而且安裝在機翼的起落架艙，輪距很寬，因此降落相當穩定。A-10採用現代軍用機已很少見的直線翼設計，雖然這使得它的飛行速度慢，但是足夠的升力使得起降距離都短，事實上，2021年8月，密西根國民警衛隊的另一批A-10已進行過類似的演習。