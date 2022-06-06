隨著華東封控在5月放鬆，毅嘉5月營收也跟著上揚，5月營收比4月小增2％、為5.64億元，並比去年同期成長1％，然而華東上下游缺工，也讓毅嘉即使5月訂單金額、3月營收都超過6億元，但5月營收明顯沒有跟上接單金額的腳步，由於華東地區上下游全面缺工一時難解，法人預期6月營收僅能維持比5月溫和、小幅成長。

法人指出，封控解除後，更為突顯華東地區缺工的問題，在封怕了的擔憂下，目前華東大部分區域線上作業員人數多為淨流出，加上跨省招工仍有許多實務上的阻礙，外地人進來蘇州必須接受3天隔離，導致跨省招工不易，不僅毅嘉蘇州廠缺工，車用面板客戶華東廠也因為嚴重缺工，而要求毅嘉暫緩交貨，是毅嘉5月營收僅月增2％的主因，在供應鏈缺工一時半刻無法解決下，毅嘉6月營收可能只會溫和小成長。

毅嘉表示，華東封控解除與漸進式復工後，物流可望逐漸恢復秩序，供應鏈缺料及缺工的問題也將逐步獲得改善，毅嘉營運則可望在車用市場需求強勁的帶動下，呈現逐季增溫的趨勢 。