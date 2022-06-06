方琦跟羅子惟、苗真有許多對手戲。（民視提供）

星二代藝人方琦日前加入民視《黃金歲月》，她說相當興奮可以跟8點檔的觀眾見面，只是收到角色拜金女「馬德容」的服裝清單，超級瞭解她、也在演出《黃金歲月》的媽媽梁佑南就說，這些衣服她完全沒有，因為她平常只愛穿舒服的T-SHIRT跟牛仔褲。一度很苦惱的她，幸好有同劇演員羅巧倫跟劇組的服裝師幫忙，找到許多適合的衣服，讓她順利完成定裝及拍攝。

她這次角色馬德容跟苗真及羅子惟有許多對手戲，方琦表示很謝謝苗真跟羅子惟，因為從定裝到開拍的時間很短，在角色的功課上，多虧導演余蒨蒨及兩位演員的幫忙，讓她可以很快掌握角色心境。這次飾演超級敗金女馬德容，方琦表示每一場戲都是在吃美食，甚至導演已經喊卡收工了，她還是把自己吃過的美食吃光，因為真的太好吃，而且她也習慣吃過的食物要吃完，讓服裝師忍不住提醒「你的衣服都很貼身喔，還是要注意熱量」。

方琦表示，這次拍攝遇到的最大挑戰就是要散發女人味，她說這個挑戰是她心中過不去的坎，就像當時參加《舞力全開》國標舞比賽，有被老師認證過「完全沒有女人味的女生」，所以就更清楚知道自己等於「零女人味」，但為了拍攝，她也開始從幾部拜金千金或者上流社會的影集來揣摩角色，希望給觀眾看到不一樣的方琦。